全国高校駅伝が今度の日曜日に京都で行われます。 都大路で2年ぶりの優勝を狙う神村学園を取材しました。 10年連続、32回目の全国高校駅伝出場を決めた、神村学園。 2年ぶり、3回目の優勝を狙う今年、インターハイ3000m8位のエース・瀬戸口凜を中心に、隙のない布陣が整いました。 （有川哲蔵 監督）「1・2・3区でトップまで上がれば、それに越したことはないが、トラック勝負になっても最後の争いに勝てる選手