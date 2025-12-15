神奈川大学 建築学部／松隈洋 教授 建築家・丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体に向け、県は11日、業者と工事の契約を結びました。民間資金での再生の提案を協議せずに解体に突き進んだ県の姿勢を専門家は批判しています。 （神奈川大学 建築学部／松隈洋 教授）「県の建築文化に対する姿勢が非常にちぐはぐだなっていう印象ですよね。新しいアリーナが世界的な賞を受賞した絶好のタイミングじゃないですか。