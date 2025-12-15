ドル指数は小幅低下＝ロンドン為替 週明けのマーケットで、ドル指数は小幅に低下している。東京午前には９８．４７７まで一時上昇したが、その後は上値を抑えられている。おおむね前週末終値９８．３９９を下回る水準で推移するなか、ロンドン序盤には９８．２９８まで低下している。主にドル円の下落を反映した動きとなっている。 ドルインデックス＝98.33(-0.07-0.07%)