ÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ëÈá´ê¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡£15Æü¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÄ¾¸å¤ËÊü¤Ã¤¿¡ÖI Love You¡×¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È4¡¼2¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£°ìÄÌ¤ê´î¤ó¤À¸å¡¢ÂîµåÂæ¤Ë¥­¥¹¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤Î