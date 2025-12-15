東京運動記者クラブのゴルフ分科会は１５日、都内で総会を開いて表彰選手を決め、最優秀プロとして男子は金子駆大、女子は佐久間朱莉、最優秀アマチュアは岩永杏奈を選んだ。特別賞は山下美夢有、西郷真央の２人が受賞した。プロ男子の金子はツアー賞金王、同女子の佐久間はツアー年間女王に輝いた。アマチュアで大阪桐蔭２年の岩永は世界ジュニアと女子下部ツアー制した。山下はＡＩＧ全英女子オープン、西郷はシェブロン選手