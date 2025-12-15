15日は語呂合わせで「イチゴ」です。 これにちなみ、JR大分駅では県産のブランドイチゴ「ベリーツ」をPRしようと、無料配布が行われました。 JR大分駅 大分駅での「ベリーツ」の無料配布は消費拡大などを目的に、県内の生者者団体がJR九州と協力して行ったものです。 「ベリーツ」は配布用として3個入りを400パック、その場での試食用として10キロが用意されました。 ◆駅の利用者（千葉か