冬の全国大会に出場する大分市の高校生がTOS本社を訪れ、活躍を誓いました。 15日は大分東明の駅伝部とラグビー部の選手などがTOSを訪れ、大会への意気込みを語ってくれました。 TOS本社 ◆駅伝部男子 平野遥斗主将「大分県の方々に感動や勇気を与えられる走りをしてきます」 ◆駅伝部女子 滝川ゆめ主将「全国8位入賞以上を目指してしっかりみんなで都大路を駆け抜けたい」 ◆ラグビー部 安藤佑真