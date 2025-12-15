広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、指名選手の中で唯一の高校生となるドラフト６位・西川篤夢内野手（神村学園伊賀）が先輩たち顔負けの言葉力で会場のファンをうならせた。約５００人の鯉党の前にマイクを握り、今の気持ちを問われると、「言葉では表せないぐらいうれしい気持ちと、指名していただいたカープさんへの感謝の気持ちがすごく強いです」とコメント。広島については「地元の伊賀に比べ