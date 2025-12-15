大学のキャンパスにとどまる多くの学生たち。これは、日本からの留学生も多く在籍するアメリカの名門私立大学で11人が死傷した、銃撃事件発生直後の様子。一方、教室内にいた学生たちは、入り口付近に机とイスでバリケードを作り、身を寄せ合いながら、救助をじっと待ち続けていた。学生2人死亡、9人けが銃撃事件が起きたのは、現地13日夕方。アメリカ東部ロードアイランド州のプロビデンスにある、ブラウン大学でのことだった。地