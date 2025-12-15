日本生命保険は15日、医療データの分析を手がける「メディカル・データ・ビジョン」を買収すると発表した。株式公開買い付け（TOB）を実施し、全株式を買い取る。買収総額は570億円程度を見込む。データ活用による企業や自治体向けサービスの充実を狙う。2026年5〜7月の取引完了を見込む。オンラインで記者会見した日本生命の増山尚志常務執行役員は「ヘルスケア事業を新たな事業基盤として確立する」と話した。メディカル・