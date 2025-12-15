福岡市中央区で14日、男女2人が刃物で刺された事件。男性を殺害しようとした疑いで、山口直也容疑者（30）が15日朝、緊急逮捕されました。最初に刺されたのはアイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフをしていた44歳の男性。さらに、隣接する商業施設で27歳の女性が刺されたのです。犯行後、自ら110番通報していた山口容疑者。事件が起きたHKT48劇場の常連客だったことが新たに分かりました。山口容疑者が身柄確保された現場を