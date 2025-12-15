【第19話2】 12月13日公開 価格：70コイン 【拡大画像へ】 秋田書店は12月13日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第19話2をチャンピオンクロスに公開した。価格は70コイン。 本作は異世界を舞台に、アングロ帝国に侵略された国の女性たちが屈辱の選択を強いられる“エロティック・バチェラーバトルロイヤル”。現在チャンピオンクロスでは第17話2などの