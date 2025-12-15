アトランタ・ホークスは、12月15日（現地時間14日、日付は以下同）にホームのステイトファーム・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に120－117で勝利した。 15勝12敗でイースタン・カンファレンス9位につけるホークスは、主力のトレイ・ヤング（右ヒザ捻挫）とクリスタプス・ポルジンギス（病気）を欠く中、ダイソン・ダニエルズがチームトップ