5人組ロックバンド WINOが、新曲「Only time knows」を12月28日にリリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、[Alexandros]、UVERworld、RADWIMPS……周年を迎えたバンドが“ライブ”で示す想い） 今作は、2002年の解散前にリリースされたアルバム『EVERLAST』以来23年ぶりの新作。12月28日に恵比寿 LIQUIDROOMにて開催される23年ぶりの復活ワンマンライブ当日にリリースされる。今作はVICTOR ONLINE STORE