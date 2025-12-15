15日に発表された愛知県の補正予算案、物価高対策などで過去最大規模となります。大村知事は、16日に成立が見込まれる国の補正予算の交付金などを活用する1288億円の追加の補正予算案を発表しました。12月定例議会で審議される補正予算案の総額は、すでに発表している分と合わせて1484億円あまりと異例の規模になります。医療機関の賃上げ支援などに168億円余り、私立学校の給食費の支援などに21億円余りが盛り込まれ、今