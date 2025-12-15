2025年12月15日、Jリーグは「ＪリーグオールスターDAZNカップ」の開催を発表。これは2026特別シーズン（百年構想リーグ）のクライマックスとして、60クラブの代表選手が一堂に会するイベントだ。具体的には、Ｊリーグ百年構想リーグの６つの地域グループごとに構成されたオールスターチームによって戦う“１DAYトーナメント“。オールスターチームはファン・サポーター投票等で、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３全60クラブから選出される。