ロックバンド・WINOが、12月28日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催する23年ぶりの復活ワンマンライブ当日に、新曲「Only time knows」をリリースすることを発表。併せて、同ライブが、2026年1月28日22時から、MUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアされることも決定した。 ■解散から復活までの時間の歩みが表現された、再始動にふさわしい一曲 2002年の解散前にリリースされた