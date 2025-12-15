日経平均株価 始値50352.09 高値50432.10 安値49965.68 大引け50168.11(前日比 -668.44 、 -1.31％ ) 売買高22億6473万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆1128億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反落、一時フシ目の5万円台割る場面も ２．前週末ナスダック急落の流れ引き継ぎ半導体株など