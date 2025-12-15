15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては131.89円高。出来高は1544枚となっている。 TOPIX先物期近は3440ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.53ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 503