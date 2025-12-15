15日(月)は冷たい雨や雪が降り、風も強まりました。昨日から風が強く、一時暴風警報の出ていたところがありました。15日(月)の最大瞬間風速は、佐渡市弾崎で30m/s、佐渡市両津で27.1m/sなど台風並みの強い風の吹いたところもありました。 さて、16日(火)はまとまった雨が降りそうです。 ◆16日(火)午前9時の予想天気図 日本海が気圧の谷となり次第に前線が発生する見通しで、この前線に伴う雨雲が県内もかかってくる見通し