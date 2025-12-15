12月15日は年金支給日です。今年の県内では、特殊詐欺の被害額が過去最多となっています。警察が被害防止を呼びかけるイベントを開きました。 秋葉警察署の署員が幼稚園児とともに配っているのは『からし』。 「特殊詐欺をこらし(からし)めろ」にかけて、特殊詐欺被害防止を呼びかけようと配りました。 ■参加した園児 「(悪い人が)いなくなってほしい。」 ■参加した園児 「困ってほしくない。」 ■参加した園児 「逮