次回のサンデーPUSHスポーツは2025年12月21日（日）放送！川島待望の企画がついに実現！競馬SPＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：村竹ラシッド、田中道子、ウエンツ瑛士、武知海青（THE RAMPAGE）長谷川忍（シソンヌ）、ニシダ（ラランド）、村重杏奈■川島待望の企画がついに実現！競馬SP！MC川島がスポーツ番組を始めて4年、ついに待望の企画が実現！競馬SP！ファン歴31年の川島が競馬好きゲストと共に競馬愛を語りつくす