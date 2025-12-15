女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAが13日、東京・池袋で初めて声優を務めたアニメ映画「迷宮のしおり」（来年元日公開）のイベントを行った。アニメの聖地である池袋にゲリラで登場し、チラシを配布。以前グループでもチラシを配布した経験があり「そのときは（通行人は）“ああ…”という感じでほぼ素通りだった。どうにか印象を残せたらと思って肩車をしたりしていた」と当時を回顧。「そのときのことを思ったら