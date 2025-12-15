俳優・瀬戸康史さんの妹で俳優の瀬戸さおりさんと、俳優の宮粼秋人さんは、それぞれのインスタグラムで結婚したことを発表しました。 【写真を見る】瀬戸康史の妹・瀬戸さおりが結婚を発表お相手は俳優の宮粼秋人「夫婦として互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます」瀬戸さんの投稿では、「お世話になっている皆様へ、ご報告です。」と題した投稿で、「私事で恐縮ではございますが、この度、宮&#