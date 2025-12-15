どうなる“定数削減” 自民党愛知県連会長「多分無理ですね」 （大石邦彦アンカーマン 12月12日 東京・千代田区）「寒風吹きすさぶ永田町に来ています。会期末が迫る中、議員定数の削減法案は一体どうなるのでしょうか。国会議員を直撃します」 【写真を見る】定数削減やるのやらないの？自民議員からは｢今国会での成立はたぶん無理｣の声も 各党議員の本音は【大石邦彦が永田町で国会議員直撃】 国会は17日（水）が、臨時