timeleszの寺西拓人が13日、東京・池袋で初めて声優を務めたアニメ映画「迷宮のしおり」（来年元日公開）のイベントを行った。アニメの聖地である池袋にゲリラで登場し、チラシを配布。「チラシ配るのも初めてなので楽しかったですし、たくさんの皆さんにこの映画をお伝えできたのが凄く良かったです」と振り返った。3回チラシを受け取りに来た寺西のファンがいたといい「3回は絶対見てくれるということですね」と期待した。