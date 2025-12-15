横浜市の不動産関連会社の元会長ら2人が粉飾決算をした罪に問われたやり直しの裁判で横浜地裁は15日、無罪を言い渡しました。横浜市の不動産関連事業会社、旧「すてきナイスグループ」の元会長、平田恒一郎被告と元社長の日暮清被告は2015年3月期の連結決算を粉飾し、ウソの有価証券報告書を提出したとして罪に問われています。一審では不動産取引に実態がないにもかかわらず、売上高に計上したとし、有罪判決が言い渡されましたが