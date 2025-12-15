東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年１月下旬に中国へ返還となることを１５日、東京都が発表した。最終観覧は１月２５日となる今年６月、和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」で飼育されていた４頭が中国に返還。現在、国内唯一のパンダだったシャオシャオとレイレイだが、所有権は中国にあり、返還期限が来年２月に迫っていた。今回の返還で日本からパンダがゼロになる。