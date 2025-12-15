昌平高校のMF長璃喜が川崎に内定川崎フロンターレは12月15日、昌平高校のMF長璃喜が2026年に加入することが内定したと発表した。高校3年生の長は、今月末に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会にも出場する予定となっている。長は杉戸ゼウシスFCからFC LAVIDAを経て、昌平高に加入した。身長は168センチと小柄だが、切れ味鋭いドリブルを武器に守備網を引き裂くアタッカーだ。2024年にはインターハイを制しており、決勝