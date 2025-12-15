高知市の潮江天満宮では12月14日、新年にむけて恒例の破魔矢づくりが行われました。高知市の潮江天満宮で行われた破魔矢づくり。氏子などで作る梅花婦人会のメンバーが2026年の干支の馬を描いた絵馬や鈴、 短冊を破魔矢に取り付けていました。潮江天満宮では、12月24日にすす払いと大しめ縄の取り付け、25日に門松の飾り付けをして新年に向けた準備をする予定です。