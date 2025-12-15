12月13日、阪神タイガースなどで活躍した元プロ野球選手が高知県安芸市で野球教室を開き、子どもたちにピッチングなどをレクチャーしました。安芸市で開かれた野球教室でコーチを務めたのはプロ野球阪神タイガースなどで活躍した星野伸之さんです。この野球教室は、星野さんが阪神でコーチを務めていた時に出来た縁で高知市内の企業などが実現したもので、11回目の開催です。野球教室には県内6つの