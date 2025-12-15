NHK連続テレビ小説『あんぱん』で“いせたくや”役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が主演を務める『あんぱん』スピンオフ 特集オーディオドラマ『さいごのうた』の制作が決定。NHK‐FMにて2026年1月3日22時、NHK‐R1にて同年1月13日21時05分に放送される。大森のほか、久保史緒里、三浦透子、小林虎之介らが出演する。【写真】大森元貴、久保史緒里に加え、新たな登場人物として三浦透子、小林虎之介が登場！『さいごのう