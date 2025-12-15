¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Apple Original Films¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤¬¡¢Apple TV¡Ü¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ºÇ¤â¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤¿ Apple Original Films¡ØF1 ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥­¡¼´ÆÆÄ¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµ­Ï¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£ÅÁÀâÅª¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ø