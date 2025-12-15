ガールズグループ・moxymillが、13日に6thデジタルシングル「My Season」のリリースを記念したイベントを、東京・よみうりランド オーロラスペースにて開催した。【動画】moxymill、新曲「My Season」ストーリーミュージックビデオmoxymillは、メンバーごとに「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）を持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルを特徴とするガールズグループ。「My Season」は、ABE