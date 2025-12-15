記念撮影する「農林水産物等輸出促進全国協議会」の受賞者ら＝15日午後、東京都千代田区農林水産物の輸出拡大を図る官民合同の「農林水産物等輸出促進全国協議会」（会長・茂木友三郎キッコーマン名誉会長）は15日、2025年度の優良事例を表彰した。最優秀の農林水産大臣賞に、ユズ加工の農業法人「黄金の村」（徳島県那賀町）など4事業者を選んだ。黄金の村は、生産と保存の技術を向上させ、海外で多くのファンを獲得したこと