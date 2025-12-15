東京ドームは１５日、東京ドームシティ（東京都文京区）で１７日にオープンする屋外型ＡＲ（拡張現実）アトラクション「ゴジラＡＲゴジラＶＳ東京ドーム」を報道陣向けに公開した。参加者は、ゴーグルとヘッドホンを装着し、映画のワンシーンに入り込んだような立体映像を楽しめる。東京ドーム方面に侵攻してくるゴジラを止めるというストーリーで、東京ドームや観覧車などの現実の風景に、体長約１００メートルのゴジラの立