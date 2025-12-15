俳優の寺田心が１４日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」で、初恋の人だという女性芸人の名を挙げた。この日は「最近激変して話題！寺田心の成長しすぎ人生グラフ」と題して寺田の人生を振り返り。３歳から子役の仕事を始め、そのかわいらしいキャラでＣＭやバラエティでも引っ張りだこ。ＣＭで共演したマツコ・デラックスもその成長の早さに驚いた。そんな寺田は「６歳で運命の恋」に落ちたという。その相手が、森三中の黒沢