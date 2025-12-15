15日午後、新発田市で木造住宅が燃える火事があり、この家に住む60代の女性が顔にやけどを負い、病院に運ばれました。新発田市では午後3時前まで強風注意報が発表されていました。火は鎮圧されたものの、午後6時50分現在、まだ鎮火には至っておらず、消防が消火活動を続けています。住宅から激しく立ち上る煙と炎…火事があったのは新発田市新栄町の木造2階建ての住宅です。警察などによりますと、午後3時半過ぎ、パトロール