うま味調味料活用！郷土料理コンテスト2025」の表彰式を開催した。コンテストは、うま味調味料の活用により、おいしく減塩された郷土料理レシピを募集し、食文化や味わいなど次世代への継承を目指したもので、今回で10回目の開催。コンテストの結果は11月24日（和食の日）に協会HPで発表されており、審査の結果、優勝は栃木県すみつかれ部の作品「しもつかれ」、準優勝は秋田栄養短期大学田中ゼミナールの作品「いものこ汁」、