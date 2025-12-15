日清食品冷凍は、3月1日納品分からパスタ、ラーメン、焼そばの出荷価格を改定する（一部製品除く）。引き上げ幅は約4〜5％。対象は「冷凍 日清中華 汁なし担々麺 大盛り」「冷凍 日清まぜ麺亭台湾まぜそば」「冷凍 日清焼そば スパイシーソース 大盛り1.5倍」「冷凍 日清もちっと生パスタ クリーミーボロネーゼ」など。パスタのうち「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズ、「冷凍 日清スパ王喫茶店大盛り」シリーズは価格改