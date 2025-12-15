12月15日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、King Gnu・井口理がVTR出演。上演中の初主演舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』を観たメンバーの反応を明かした。【関連】King Gnu井口理、嵐・櫻井翔から紅白の“呼び間違い”で謝罪受けたことを明かす「めちゃくちゃ謝ってきてくれて…」番組のインタビューで、井口は舞台に挑戦した理由について、「5大ドームツアーとかやって、次どうしようかな？みたいな、僕もモチベーションみた