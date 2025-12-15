プレミアリーグ第16節、クリスタル・パレスとマンチェスター・シティの上位対決は0-3とシティの勝利に終わった。パレスは鋭いカウンターから幾度もシティのゴールに迫り、全体的にはペースを握っていると言ってもよかったが、結果的にはチャンスを確実にものにしたシティに軍配が上がった。先制点をアシストしたのは右サイドバックとして先発したマテウス・ヌネスだ。41分、ラヤン・チェルキが右サイドでDFを引きつけたところでパ