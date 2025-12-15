12月から始まる高校バスケ冬の祭典・ソフトバンクウインターカップ。 この冬、県予選を制した男子『開志国際』。 インターハイ予選での敗退のあと、すれ違いかけていたチームの気持ちをひとつにまとめたのは2年生エースのある行動でした。 11月、ウインターカップ県予選を制した開志国際。そのチームを引っ張る2年生エースが、スリーポイントスナイパーの高橋歩路(