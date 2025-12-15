これからの気象情報です。 16日(火)は、山沿いも含めて広く雨が降りそうです。 ◆予想降雪量 ・15日(月)夜～16日(火)朝にかけて 中越の山沿いで5cmの雪の降るところがあるでしょう。 ・16日(火)朝～夕方にかけて 各地とも0cmの予想です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越に広く濃霧注意報、佐渡には強風注意報も出ています。 ◆12月16日(火)の天気 ・上越地方 朝からにわか