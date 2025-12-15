プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、NPB3年目のシーズンに向けてこのオフシーズン怒涛の戦力補強を続けています。 5日に新入団発表会見が行われましたが、その後 元NPB選手の加入が続々と発表されています。 まずは「ピッチャー陣」 元オリックスの井口和朋選手、元日本ハムの石川直也選手、元楽天の宮森智志選手です。いずれも1軍の舞台で主にリリーフとして活躍した実績を持つ3人