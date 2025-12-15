１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。札幌市清田区の住宅街から中継です。雪は止みましたが、時折風が強く吹きます。ぐっと足に力を入れていないと煽られてしまうような風なんですが、ただその足元が心もとないんですね。もともとここの歩道は水たまりができていた歩道なんですが、この時間になって完全に凍りました。足の踏み場を間違えるとつるっと滑ってしまう