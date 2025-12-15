オビエドは14日、ルイス・カリオン監督との契約解除を発表した。また、後任は未定となっている。24年ぶりにラ・リーガに戻ってきたオビエドは、昇格プレーオフ制覇の立役者であるヴェリコ・パウノヴィッチ監督の下でシーズンを始めたものの、第8節終了時点で2勝6敗の成績で解任。後任として招へいしたのが、ルイス・カリオン氏だった。結果を残した2023−24シーズン以来2度目の指揮となったが、初陣の第9節エスパニョール戦を