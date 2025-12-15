第9回日本パラスポーツ賞（読売新聞社制定）の選考委員会が15日、東京都内で開かれ、陸上男子円盤投げで9月の世界選手権東京大会に出場し、11月の東京デフリンピックで金メダルに輝いた湯上剛輝（トヨタ自動車）を大賞に選んだ。優秀賞は車いすテニス男子シングルスで四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム」を達成した小田凱人（東海理化）のほか、東京デフで競泳男子3冠の茨隆太郎（SMBC日興証券）、