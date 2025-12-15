東京運動記者クラブのゴルフ分科会は１５日、都内で総会を開き、今年の表彰選手を決定した。最優秀プロは男子は賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）、女子は年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が選ばれた。最優秀アマチュアは、１１月に女子の下部ツアーを制した大阪桐蔭高２年の岩永杏奈を初選出した。特別賞は海外メジャーのＡＩＧ全英女子オープンを制した山下美夢有（みゆう、花王）と、シェブ