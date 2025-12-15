女優の高畑充希（34）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。前日14日が34歳の誕生日で、寄せられたメッセージに感謝した。高畑は「Happy Birthdayみっちゃん」と書かれたプレートと10本のキャンドルが飾られたケーキの写真を投稿。「昨日は沢山のお祝いの言葉をありがとう」とつづった。高畑は昨年11月に俳優の岡田将生と結婚を発表。今年7月には、第1子妊娠を明かしており、体調を気遣う声も多かったよう